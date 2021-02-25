Украина Чиновников обяжут сдавать экзамен по украинскому языку

2021-02-25 18:30

Экзамен станет обязательным с 16 июля

В Украине лица, которые претендуют на государственную должность, должны будут сдавать экзамен на уровень владения государственным языком.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на ТСН.

Экзамен на знание украинского языка будущие чиновники будут сдавать за компьютером. Предполагается, что экзамен будет состоять из двух частей – письменной и устной. В ходе письменной части экзамена претенденты пройдут тест и напишут текст. В ходе устной части экзамена состоится онлайн-беседа с экзаменатором. Экзамен продлится два часа.

Специальная программа в течение трех дней будет обрабатывать информацию и определит уровень знания языка будущего чиновника. На государственную должность смогут претендовать те лица, которые владеют украинским языком на достаточном и высоком уровне.

Экзамен станет обязательным с 16 июля. Те, кто уже находятся на государственных должностях, экзамен на владение украинским языком сдавать не будут.

«Сертификат действует бессрочно. Как диплом о получении высшего образования. Его вы используете каждый раз идя на очередной конкурс», — отметили в Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Напомним, НАБУ заявило, что адвокаты замруководителя ОП Олега Татарова, распространяют недостоверную информацию, пытаясь любым способом отменить подозрение своему подзащитному. Так они заявили, что якобы детективы НАБУ сообщили о подозрении должностному лицу незаконным образом, оставив документ по месту работы, а не проживания. «В связи с чем информируем, что детективы НАБУ сообщили заместителю руководителя ОП о подозрении способом, предусмотренным УПК Украины. В поисках чиновника 18 декабря 2020 детективы использовали все имеющиеся у следствия возможности для законного информирования его о процессуальном статусе подозреваемого: посетили места официальной регистрации и проживания, где чиновника не застали, оставили сообщение о подозрении в ЖЭКе и по месту работы. Все эти процессуальные действия задокументированы и в материалах уголовного производства», - указано в заявлении ведомства.

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