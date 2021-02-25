Украина Новые тарифы на газ с 1 марта: сколько теперь будут платить украинцы, "без учета стоимости..."

2021-02-25 19:00

Поставщики обнародовали цены на газ для украинцев

Стало известно, какие цены на газ ожидать в марте 2021 года. Выяснилось, что большинство украинских компаний продают газ по 6,99 гривен за кубометр, но есть тарифы пониже. Об этом говорят данные на сайтах поставщиков, пишет РБК.

Так, восемь компаний, среди которых "Нафтогаз", установили цены от 6,70 гривен до 6,97 гривен за кубометр. В частности, указанная компания продает газ по 6,86 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

Стоимость государственной компании не изменилась по сравнению с январем и февралем.

Другие поставщики (включая областные газсбыты, аффилированные с облгазами) предлагают покупать газ по 6,99 гривен за кубометр.

Стоит отметить, что ранее Кабмин принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

Позже стало известно, что большинство поставщиков снизили тариф за январь задним числом. Компании установили стоимость на уровне предельной - 6,99 грн за кубометр. "Нафтогаз" снизил цену на газ в январе также до 6,86 гривен за кубометр.

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил - тарифы на газ в Украине вскоре изменятся.

Так, по словам главы Кабмина, произойдет снижение тарифов на распределение. В частности, НКРЭКУ установила максимальный тариф 1,79 грн. Для 13 компаний этот тариф уже начал действовать.

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