Украина Резников: режим "тишины" на Донбассе практически перестал работать

2021-02-25 22:00

Режим тишины, введенный на Донбассе в июле 2020 года, практически перестал работать в том варианте, в котором действовал ранее. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, заместитель главы делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников в эфире одного из каналов.

Цитата

"Сегодня я действительно считаю, что режим тишины - не "перемирие": перемирия у нас нет и не было никакого, - режим тишины, мы действительно достигли его в июле благодаря дополнительным мерам и довольно долго его держали. Число погибших и раненых значительно упало. Но, к сожалению, на сегодня я вынужден констатировать, что этот режим тишины практически перестает работать в том идеальном варианте, в котором он был раньше", - заявил вице-премьер.

Детали

По словам министра, россияне, говоря о боевых действиях на Донбассе, говорят что "ничего не стреляли и не нарушали, это вы стреляли и нарушили" и призывают сверить информацию с отчетом ОБСЕ.

В то же время, напомнил Резников, боевики не пропускают патрули СММ ОБСЕ на территорию, которая сегодня под контролем российских властей.

"Они (боевики - ред.) на сегодняшний день действительно провоцируют, чтобы получить ответный огонь. Напомню, что по уставу ООН, каждое государство имеет право на самооборону. И наши военные это знают. Они имеют право на самооборону. Поэтому в случае необходимости, если они сочтут, что есть угроза нашим позициям, они имеют право на огонь. И они это сделают", - отметил он.

Что было раньше

Напомним, что в течение суток 23 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано двадцать нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще двое - получили ранения.

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