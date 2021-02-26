Украина В новых платежках за газ украинцам в три раза завысили суммы - есть всего один способ не переплачивать

2021-02-26 12:15

После незначительного снижения тарифов на газ (Кабмин до конца отопительного сезона вернул госрегулирование цены) украинцам задним числом резко увеличили суммы в платежках. Официально это произошло из-за "температурных коэффициентов". О том, как не дать себя обмануть и не переплачивать лишнего читайте ниже.

Первый раз – в тарифе на распределение, второй раз – на этот же объем в оплате за сам газ. А в третий раз "температурные коэффициенты" начислялись автоматически самыми газовыми счетчиками, которые имеют термокомпенсацию или так называемое "директивное приведения" к стандартным условиям, сообщает издание ГазПравда.

"Люди не только не понимают, за что им начисляли дополнительные объемы более двух лет. Часть потребителей обнаруживает, что им эти дополнительные объемы насчитывали три раза! И все это под видом "приведения к стандартным условиям", – говорится в материале.

Чтобы не заплатить лишнего, нужно проверить, установлен ли у вас счетчик с термокомпенсацией или "директивным приведением" к стандартным условиям. Если да – вы имеете право требовать от облгазов компенсации переплат.

Если на счетчике есть отметки – "ТБ = 0 ° С" или "Тб = 15 ° С", или у типоразмера есть буква "Т", то вы владелец такого счетчика.

Если обнаружите, что нет такого счетчика, проверьте свой личный кабинет на сайте вашего облгазов. Там должно быть где-то такая запись "Счетчик с элементами температурной компенсации" или подобный.

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