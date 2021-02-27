Украина Часть пенсионеров в Украине останется без доплат в 1200 грн: названа причина

2021-02-27 14:00

 

Кабинет министров Украины перенес на три месяца повышение пенсий, потому пожилые люди останутся без доплат в размере 1200 гривен за три месяца.

"Апостроф" собрал информацию о пенсионных выплатах.

Украинские пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет потеряют деньги из-за решения правительства. Власти с целью экономии на пенсионном обеспечении части украинцев перенесли назначение прибавки (она составит около 400 гривен) с июля на октябрь.

Сейчас украинцы 80+ получают помощь в размере 500 гривен. Но Кабмин расширил список граждан, которые смогут ее получать в 2021 году. Это будут пенсионеры 75+.

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Как в Украине будет проходить растаможка «евроблях»: названы цены и сроки 2021-02-27 13:00
В Украине введут годовую цену на газ: стала известна точная дата 2021-02-27 12:30
26 февраля на Донбассе были ранены и травмированы 11 украинских военных – штаб ООС 2021-02-27 11:30