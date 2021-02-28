Украина Украинцев предупредили о скачке тарифов на газ с 1 апреля

2021-02-28 12:00

 

С 1 апреля 2021 года в Украине прекратит действие установленный государством максимальный тариф в 6,99 грн. за кубометр газа.

С этого времени начнет действовать фиксированная годовая цена на газ для населения, сообщает Экономическая правда.

Собеседник издания в Кабмине сообщил, что цена газа на год будет 7,5 гривен. Кроме годовой цены операторы будут предлагать и месячные тарифы. При желании можно будет менять годовой тариф на месячный и обратно.

«Если вы ожидаете, что летом цены на газ упадут (из-за уменьшения спроса в низкий период), то в течение апреля-июня можете пользоваться месячным тарифом. А в июле-августе, с падением цены, перейти на годовое обслуживание. Благодаря этому можно сэкономить и зафиксировать цену, которая будет неизменной даже при росте стоимости газа в отопительный период», - подчеркивается в материале.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине планируют введение абонентской платы на отопление, горячую и холодную воду, вывоз мусора, из-за чего каждый месяц придется платить больше.

Также сообщалось, что в Нафтогазе объяснили, когда потребителей переводят к поставщику последней надежды.

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