Украина Масштабный призыв в ВСУ, кто получит повестку уже в этом году

2021-02-28 13:30

Сроки проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 году и все подробности прописаны в указе, который подписал резидент. Об этом информирует его пресс-служба.

Так, указ №71/2021 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2021 году» предусматривает, что призыв будет проведен в течение апреля - июня и в течение октября - декабря 2021 года.

Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021 года соответственно. Подготовительные мероприятия к проведению призыва стартуют 1 марта и 1 сентября 2021 года.

"Проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников к доле военнослужащих по контракту 15:85%. Таким образом, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет продолжать уменьшаться", - говорится в документе.

Сейчас в армию призывают мужчин от 18 лет до 27 лет, которых медкомиссия признает годными к военной службе, а у них нет оснований для отсрочки или освобождения от армии.

Не подлежат призыву и имеют право на отсрочку для получения образования на весь период обучения учащиеся и студенты:

школ и ПТУ дневной формы обучения;

учреждений профессионального предвысшего образования с дневной формой обучения;

учреждений среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

интернатуры, аспирантуры или докторантуры с отрывом или без отрыва от производства.

Также отсрочку можно получить по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Соответствующее решение принимают районные (городские) призывные комиссии. Кроме того, согласно части 15 статьи 17 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», в случаях, не предусмотренных настоящим законом, отсрочка от призыва может быть предоставлена ​​призывникам согласно решениям призывной комиссии Автономной Республики Крым, областных и Киевской городской призывных комиссий по представлению районных (городских) Отмечается, что призванные срочники не будут привлекаться к выполнению боевых задач в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе.

В этом году увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, планируется провести в апреле - июле и в октябре - декабре.

В январе 2022 года будут уволены военные, призванные в июле 2020года (в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19).

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