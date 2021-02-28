Спорт Донецкий «Шахтер» нарушил новый «языковой» закон, - омбудсмен

2021-02-28 14:00

Омбудсмен по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил о нарушении футбольным клубом «Шахтер» закона о языке, так как пресс-конференция проходила с переводом на русский язык.

Об этом он сообщил в коментарии ТаТоТаке.

«Недавно проводилась пресс-конференция «Шахтера» с переводом на русский язык. Это тоже нарушение. Закон не предусматривает перевода на негосударственный язык без согласия сторон. Тренеры могут выступать на разных языках, но вы, как гражданин Украины, имеете право на получение информации и услуг на государственном языке» - рассказал чиновник.

Также языковой омбудсмен вспомнил недавний случай в матче «Львова» против «Колоса». Главный арбитр во время матча УПЛ Виктор Копиевский показал главному тренеру ФК «Львов» Виталию Шумскому желтую карточку после того, как наставник сказал резервному арбитру Николаю Кривоносову, чтобы тот разговаривал на украинском языке.

Он отметил, что проведения спортивных соревнований должны в обязательном порядке сопровождаться применением государственного языка.

«Проведение спортивных соревнований обязательны с применением государственного языка. Эта норма закона вступила в силу еще год назад. Поэтому относительно инцидента, который произошел на матче «Львова» и «Колоса», я составил обращение к президенту УАФ Андрею Павелко. Но до конца непонятно, что произошло». Украинский спорт должен быть украиноязычным по умолчанию. Поэтому судьи должны общаться на украинском языке. По крайней мере, по этому факту было обращение тренера «Львова». О других таких сообщениях нам неизвестно», - заключил Кремень.

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