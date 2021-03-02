Коронавирус В ВОЗ развеяли миф о том, что переболевшие коронавирусом сформируют коллективный иммунитет

2021-03-02 08:37

Медики ВОЗ заявили, что менее 10% населения планеты выработало антитела к коронавирусной инфекции, в связи с чем вакцинация является единственным путем к достижению коллективного иммунитета. 

"ВОЗ следит за сероэпидемиологическими исследованиями, которых, по последним подсчетам, было около 500. И если рассматривать их вместе, получается, что менее 10% населения мира имеют антитела к этому вирусу", - заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

По ее словам, в некоторых густонаселенных городах (районах, провинциях, штатах) около половины жителей переболели COVID-19 и у них выработались антитела к инфекции.

Однако это не свидетельствует о том, что в населенном пункте выработался коллективный иммунитет, и его жители, выезжая в другой регион, по-прежнему подвергаются риску заражения. Единственным способом достижения коллективного иммунитета в мировых масштабах является вакцинация.

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