Коронавирус Ученые впервые признали, что создать коллективный иммунитет к коронавирусу невозможно

2021-08-11 13:24

Директор Oxford Vaccine Group, профессор Эндрю Поллард заявил, что сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу невозможно, пишет The Guardian.

По его словам, причиной этому являются новые штаммы коронавируса, в частности "Дельта".

“Штамм Дельта по-прежнему будет заражать тех, кто привился. Это означает, что любой, кто не вакцинирован, в какой-то момент встретит вирус и у нас нет ничего, что остановило бы эту передачу”, - заявил Поллард.

По мнению ученого, то, что вакцины не остановили распространение COVID-19, делает достижение порога коллективного иммунитета “мифическим”.

“Препараты способны предотвратить тяжелые случаи заболевания коронавирусной инфекцией и летальные исходы, но не могут гарантировать защиту от заражения”, - отметил эксперт.

Он также предположил, что возможно появление такого штамма коронавируса, который будет передаваться среди вакцинированных людей.

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