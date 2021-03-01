Детали видео Оксана Марченко объявила дату выхода нового проекта "Паломница"

2021-03-01 13:20

Оксана Марченко объявила дату премьеры своего нового проекта "Паломница". Первый фильм выйдет в пятницу, 5 марта. Об этом телеведущая написала на своей странице в Instagram.

На видео Оксана Марченко прогуливается по территории Киево-Печерской Лавры и ставит в церкви свечу. В коротком трейлере телеведущая рассказывает, что всегда мысленно благодарит Пресвятую Богородицу и Бога за то, что в самые тяжелые и опасные моменты жизни не оставляют ее.

"Сколько ужасного может случиться, если рядом нет того, кто незримо оберегает тебя от всякого зла. И если даже наступает тяжелое испытание, я вижу только одни следы на песке – следы Бога, который несет меня на руках", - говорит Оксана Марченко в трейлере проекта.

С 5 марта фильмы "Паломницы" будут выходить каждую пятницу. Посмотреть их можно будет на YouTube-канале телеведущей.