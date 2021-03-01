Детали видео Оксана Марченко объявила дату выхода нового проекта "Паломница"

2021-03-01 13:20

Оксана Марченко объявила дату премьеры своего нового проекта "Паломница". Первый фильм выйдет в пятницу, 5 марта. Об этом телеведущая написала на своей странице в Instagram.

На видео Оксана Марченко прогуливается по территории Киево-Печерской Лавры и ставит в церкви свечу. В коротком трейлере телеведущая рассказывает, что всегда мысленно благодарит Пресвятую Богородицу и Бога за то, что в самые тяжелые и опасные моменты жизни не оставляют ее.

"Сколько ужасного может случиться, если рядом нет того, кто незримо оберегает тебя от всякого зла. И если даже наступает тяжелое испытание, я вижу только одни следы на песке – следы Бога, который несет меня на руках", - говорит Оксана Марченко в трейлере проекта.

С 5 марта фильмы "Паломницы" будут выходить каждую пятницу. Посмотреть их можно будет на YouTube-канале телеведущей.

subscriber subscriber

Еще по теме

Кулеба указал на суть проекта Северный поток-2

2021-02-21 12:30

Кто против меня? - Оксана Марченко отреагировала на внесение в базу Миротворца

2021-02-10 13:14

документ Телеведущая и жена Медведчука Оксана Марченко попала в базу сайта Миротворец

2021-02-08 14:14

Рада приняла закон о начале массовой вакцинации украинцев - Кабмин сможет регистрировать препараты

2021-01-28 12:14

Еще новости в разделе "Детали"

видео Оксана Марченко объявила дату выхода нового проекта "Паломница"

2021-03-01 13:20

Власти Австралии жестко отреагировали на планы Facebook заблокировать ленту новостей

2021-02-27 15:11

Более 15 компаний вышли из «Северного потока-2» из-за угрозы санкций – Госдеп

2021-02-27 14:05

В Австралии новости на сайтах официально сделали платным товаром

2021-02-27 13:51
Все статьи раздела "Детали"

Детали

видео Оксана Марченко объявила дату выхода нового проекта "Паломница" 2021-03-01 13:20
Власти Австралии жестко отреагировали на планы Facebook заблокировать ленту новостей 2021-02-27 15:11
Более 15 компаний вышли из «Северного потока-2» из-за угрозы санкций – Госдеп 2021-02-27 14:05
В Австралии новости на сайтах официально сделали платным товаром 2021-02-27 13:51