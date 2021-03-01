Украина Водителей предупредили о нововведении касаемо штрафов

2021-03-01 20:00

В Украине выросли штрафы для водителей стало известно, сколько будут платить нарушители

Народные депутаты Украины поддержали закон об усилении ответственности за отдельные нарушения правил дорожной безопасности. Такая информация появилась на официальном портале парламента. Представители Верховной Рады объяснили, сколько и за что будут платить автомобилисты.

В первую очередь стоит отметить, что растет штраф за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Так, новые правила предусматривают, что:

Если правоохранители остановят водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в первый раз, то автомобилист может получить штрафную санкцию в размере 17 тысяч гривен (также могут на год забрать права на управление транспортом);

Если за такое же нарушение водителя остановят уже во второй раз, то сумма штрафа возрастает уже до 34 тысяч гривен, то есть вдвое (права в этом случае могут забрать уже на три года);

Если водитель нарушает в третий раз, то он заплатит штраф в размере 51 тысячу гривен (права на этот раз могут забрать уже на 10 лет, а сам транспорт правоохранители могут конфисковать).

Если же автомобилист на требование правоохранителей пройти осмотр не реагирует, и отказывается, то это также будет наказываться штрафом. В таком случае водитель заплатит 40,8 тысяч гривен. Более того, теперь есть риск, что за пьяное управление транспортом могут привлечь к уголовной ответственности. При этом на рассмотрение общественным организациям или трудовым коллективам такие дела нельзя передавать. Это значит, что водителя, которого задержали в нетрезвом состоянии, невозможно будет взять на поруки.

Превышение скорости теперь также будет наказываться большим штрафом - в размере 1 700 гривен. Если же водитель нарушил переезда перекрестков, то за это надо будет уплатить штраф в размере 255 гривен. Кстати, в случае если у водителя забрали права, но он решил сесть за руль, то за это могут дать штраф в размере 20,4 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что украинских водителей предупредили об обязательных курсах для автомобилистов. Стало известно, для кого это потребуется.

Также сообщалось, что представители правительства решили изменить правила перевозки детей в автомобилях. Стало известно, за что водителям придется платить немалые штрафы.

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