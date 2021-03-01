Спорт Малиновский догнал Реброва, Коноплянку и Ярмоленко: топ-10 украинских бомбардиров в чемпионатах большой пятерки

2021-03-01 21:00

В последний день зимы 2021 года Руслан Малиновский забил 10-й гол в Серии A. И поднялся в рейтинге украинских бомбардиров в чемпионатах большой пятерки. До этого момента Малиновский делил 7—8 места с Юрием Максимовым. Теперь догнал Сергея Реброва, Евгения Коноплянку и Андрея Ярмоленко, с которым делит 4—7 места.

Выше — только великая троица: Андрей Шевченко, Андрей Воронин, Александр Заваров.

Откровенно говоря, даже Воронина 28-летнему полузащитнику догнать будет практически нереально. А вот показатели Заварова вполне досягаемы. В прошлом сезоне Малиновский забил 8 мячей в чемпионате Италии, в этом пока результативность не очень выдающаяся. Но до конца сезона есть время, да и вообще запас у воспитанника житомирского футбола имеется.

Хотя это впечатление обманчиво. Ребров, думается, тоже не предполагал, забив в первом чемпионате Англии 9 мячей, что остановится на 10-ти и больше в топ-5 играть не будет. Примерно то же самое можно сказать и про Коноплянку, дебютный сезон которого в Севилье получился очень даже неплохим.

Так что перспективы догнать и перегнать Заварова могут быть обманчивы. Если не потрудиться над решением этого вопроса.

Топ-10 украинских бомбардиров в чемпионатах большой пятерки

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