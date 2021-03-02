Тарифы на газ, в Кабмине огласили решение, которое коснется всех украинцев: "Летом цена будет..."

В ближайшие месяцы украинцы смогут узнать годовые тарифы на газ от своих поставщиков.
Этой теме было посвящено совещание, на котором присутствовали представители Кабмина, НКРЭКУ и «Нафтогаза Украины», сообщается на Правительственном портале.
Так, подчеркивается, что годовые тарифы предполагают фиксацию конкретных цифр на весь год. При этом, они должны быть экономически обоснованными. При таком подходе летом цена на газ будет выше рыночной, а зимой – напротив, ниже.
Ожидается, что это сделает тарифы более предсказуемыми для украинцев. Так, людям не нужно будет каждый месяц уточнять, как изменились цифры на рынке газа. Кроме того, благодаря годовому тарифу резкие колебания цен не будут сказываться на цифрах в платежках.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что ранее после открытия рынка газа украинцы получили возможность самостоятельно выбирать поставщиков.