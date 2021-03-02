Украина Единый счет: украинцев предупредили о новых нюансах для уплаты налогов

2021-03-02 21:00

В Украине заработали новые правила заполнения налогоплательщиками платежных документов при переводе средств на единый счет. Об этом напомнили в пресс-службе Государственной налоговой службы.

Цитата:

"С 26 февраля 2021 года плательщики должны заполнять все 14 обязательных полей реквизита "Назначение платежа" при переводе средств на единый счет. Такие требования установлены приказом Министерства финансов Украины от 31.12.2020 № 847", - сообщили в ГНС в Telegram-канале.

Детали

По данным налоговой, 14 обязательных полей реквизита "Назначение платежа" разделены между собой знаком ",",а последнее из 14 полей всегда содержит знак "#".

Суммы платежей по расчетным документам, по которым плательщиком определено или не определено направление использования средств, уплаченных на единый счет, включаются в реестр платежей с единого счета в разрезе отдельного плательщика в составе сводного реестра платежей, добавили в ГНС.

Дополнение

По данным налоговой, в настоящее время в реестре плательщиков, использующих единый счет - 1650 плательщиков: 595 юридических лиц и 1055 физических. Через единый счет оплачено 50,1 миллиона гривен.

Закон о едином счете для уплаты налогов и сборов вступил в силу в апреле 2020 года.

Единый счет для уплаты налогов заработал с 1 января 2021 года.

Налогоплательщик по желанию может использовать такой счет для оплаты денежных обязательств и/или налогового долга по налогам и сборам, ЕСВ и другим платежам, контроль за взиманием которых возложен на ГНС, задолженности по другим платежам. Для этого необходимо подать уведомление об использовании единого счета в электронной форме через электронный кабинет, объяснили в ГНС.

Оплатить через единый счет можно все текущие платежи, налоговый долг по таким платежам и недоимку по единому взносу, денежные обязательства, определенные на основании налоговых уведомлений-решений.

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