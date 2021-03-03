Украина Укрзализныця остановила продажу билетов в двух областях - высадка пассажиров также будет ограничена

2021-03-03 12:16

По решению Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций “Укрзализныця” прекратила продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областях, передает prm.ua.

Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци” агентству “Интерфакс-Украина”.

Так,с 7 до 12 марта (с возможностью продления до конца действия усиленного карантина) приостановит продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областях.

Также будут ограничены высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 7 марта 2021 года включительно.

Пассажирам с билетами в Черновцы, Житомир и другие населенные пункты этих областей доступны для высадки и посадки другие станции по маршруту следования поезда, если эти станции находятся за пределами “красной” зоны.

“Отмечаем, что до 6 марта включительно все пассажиры с полученными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге. Также ограничения не будут касаться пассажиров, чьи рейсы начнутся в 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений”, – отмечается в сообщении “Укрзализныци”.

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