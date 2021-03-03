Украина В Украине сделали очередной шаг для снижения цены на газ: подробности

2021-03-03 19:00

С 1 апреля поставщики газа и производители тепловой энергии будут получать газ по фиксированной цене. Речь о газе для нужд потребителей жилищно-коммунальных услуг. Продлится это более года – до 30 апреля 2022 года.

Это заявление на заседании правительства в среду, 3 марта, сделал исполняющий обязанности главы Минэнерго Юрий Витренко, передает «24 канал».

Он уточнил, что такую ​​возможность поставщикам и производителям должна обеспечить Укргаздобыча. Поэтому он поручил им заняться этим вопросом в течение марта.

Временный глава министерства отметил, что сегодня нужно начать реализовывать программу открытия доступа к объемов природного газа, которые добывают государственные компании.

Цель этих шагов – развитие рынка газа в Украине и обеспечения безопасности поставок газа бытовым потребителям, прежде всего уязвимым.

Поэтому правительство поручило Министерству развития экономики как акционеру Нафтогаза до 4 марта подать на рассмотрение Кабмина проект решения. В нем ведомство определить основные направления деятельности Нафтогаза.

Ранее мы сообщали, что в НАК Нафтогаз Украины обнародовали оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым госкомпания поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО).

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