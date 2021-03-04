Украина Премьер Шмыгаль заявил о начале третьей волны пандемии - когда могут ввести полный локдаун

2021-03-04 14:15

Глава украинского Кабмина Денис Шмыгаль сегодня признал, что в стране началась третья волна пандемии COVID-19. Также по его мнению, возможен возврат к жесткому локдауну.

"Нужно понимать: началась третья волна пандемии коронавируса в Украине", - сказал Шмыгаль.

По его словам, как только большая часть областей перейдут в красную зону эпидемиологической опасности, скорее всего придется возвращаться к введению локдауна, который вводился ранее.

Шмыгаль также допустил возможность начала четвертой и пятой волны пандемии.

Тем временем Кабмин планирует до конца года вакинировать 10 млн граждан. До конца марта, по словам премьера, ожидаются поставки более 2 миллионов доз вакцин от коронавируса. Это поставки препаратов по глобальной инициативе COVAX и по контрактам с производителями вакцин.

Всего в первом-втором квартале правительство ожидает поставки более 9 млн доз вакцин.

"До конца марта ожидаемо имеем контракты подписаны и ждем 117 тысяч доз Pfizer от COVAX. Плюс еще 500 тысяч доз от глобальной инициативы COVAX - это AstraZeneca. И отдельно от Serum Institute AstraZeneca еще 1,5 млн - это контракт который заключен", - заявил премьер.

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