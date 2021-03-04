Украина На Закарпатье покончила с жизнью 13-летняя девочка

2021-03-04 18:00

На Закарпатье в селе Фанчиково Виноградовского района повесилась 13-летняя девушка. Информацию о смерти ребенка подтвердили в пресс-службе ГУНП Закарпатской области.

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"Это произошло вчера вечером ... Обнаружили мертвым малолетнего ребенка. По данному факту у нас открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК с пометкой "самоубийство", - сообщили в пресс-службе полиции.

Детали

По данным правоохранителей, следователи сейчас проводят расследование обстоятельств трагедии. Привлечены также ювенальные полицейские, которые общаются с семьей, окружением ребенка, и устанавливают все обстоятельства смерти девочки.

"Сейчас мы не можем точно сказать, что мы связываем с этим, либо не связываем. Мы рассматриваем все версии, пока они проверяются", - сообщили в полиции в ответ на вопрос о том, связана ли трагедия с так называемыми "смертальнимы играми" в интернете.

В последнее время в Украине увеличилось количество похожих трагических случаев с детьми.

Так, в Киеве 12-летняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже многоэтажки, потерпевшую с многочисленными травмами доставили в больницу.

В Днепровском районе Киева 12-летний парень выпрыгнул из окна лицея.

В лицее в Боярке, недалеко от Киева, 16 февраля две семиклассницы отравились препаратом "Дротаверин", одна девочка погибла, другая - госпитализирована. Позже в прокуратуре сообщили, что две ученицы "увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата и решили попробовать", что в итоге и привело к трагедии. Начато уголовное производство по факту доведения девушек до самоубийства.

На следующий день после инцидента стало известно, что в Умани в Черкасской области в школе две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу.

Несовершеннолетняя девушка в Доброполье Донецкой области также наглоталась таблеток и попала в больницу с отравлением.

В Одессе 13-летнюю девушку переехал поезд, по словам машиниста, она легла прямо на рельсы. Полицейские расследуют обстоятельства гибели малолетней одесситки.

Также на днях стало известно, что по делу о самоубийстве 10-летнего мальчика в селе Чайки Киевской области, что произошло в конце января, проверяют возможное участие малолетнего в соцгруппе суицидального характера для подростков, по правилам которых дети должны совершить попытку покончить жизнь самоубийством.

На фоне этого Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба заявил, что поддерживает запрет в Украине соцсетей, в которых нет контроля за вредным для детей контентом, в том числе сети Tik Tok.

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