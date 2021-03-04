Украина Украинцы должны будут вернуть незаконные выплаты по субсидиям

2021-03-04 22:00

Министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что в 2020 году провели верификацию выплат субсидий на сумму в 455 миллиардов гривен.

Об этом он сказал в интервью Сегодня.

«В 2020 году нами была получена информация для проведения верификации выплат на общую сумму 455 млрд грн. По 1,6 млрд грн Минфином обнаружены различные несоответствия информации о получателях соцвыплат в реестрах, базах данных и т.д. Мы разослали около 2,5 млн рекомендаций соответствующим органам провести дополнительную проверку по каждому случаю. И по результатам этих проверок должны быть приняты справедливые и обоснованные решения по дальнейшим выплатам реципиентам», - рассказал министр.

По информации Сергея Марченко, 70% случаев нарушений по субсидиям касается жилищных льгот.

«Если оценивать структуру нарушений и несоответствий, то в 70% случаях речь идет о жилищных субсидиях. Здесь мы разослали более 1,7 млн рекомендаций, по льготам – 506 тысяч, по соцпомощи – 170 тысяч, по страховым выплатам – 4,8 тысяч, по безработице – 4,4 тысяч и по пенсионным выплатам – 46 тысяч рекомендаций», - рассказал глава Минфина.

Министр допускает, что в некоторых случаях после дополнительных проверок органы, которые начисляли выплаты, могут обращаться в суд о возвращении средств в бюджет.

«Приведу пример. Существует семья, получившая субсидии и социальные выплаты на 170 тыс. грн. При этом ее члены за пять лет купили пять новых автомобилей. В таком случае государственную субсидию придется вернуть», - пояснил Сергей Марченко.

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