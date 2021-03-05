Украина За минувшие сутки в Украине сделали 2 913 прививок от коронавируса

2021-03-05 14:46

За минувшие сутки в Украине сделали 2 913 прививок от коронавируса  препаратом индийского производства Covishield. Это новый рекорд, сообщает Минздрав в пятницу, 5 марта.

За прошедшие 24 часа больше всего прививок сделали в Днепропетровской. По общему количеству вакцинированных лидируют Днепропетровская и Донецкая области – по 1 110. При этом меньше всего прививок сделали на Закарпатье – только 244.

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Напомним, за все время кампания по вакцинации населения от коронавируса привились 12 481 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за сутки:

  • Винницкая область - 210
  • Волынская область - 60 
  • Днепропетровская область - 280 
  • Донецкая область - 270
  • Житомирская область - 70
  • Закарпатская область - 80 
  • Запорожская область - 50 
  • Ивано-Франковская область - 99
  • Киев - 80 
  • Киевская область - 160 
  • Кировоградская область - 90 
  • Луганская область - 147
  • Львовская область - 80 
  • Николаевская область - 210 
  • Одесская область - 140 
  • Полтавская область - 70 
  • Ровенская область - 70 
  • Сумская область - 70 
  • Тернопольская область - 230 
  • Харьковская область - 100 
  • Херсонская область - 70 
  • Хмельницкая область - 110 
  • Черкасская область - 70 
  • Черновицкая область - 17 
  • Черниговская область - 80 

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