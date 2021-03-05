За минувшие сутки в Украине сделали 2 913 прививок от коронавируса препаратом индийского производства Covishield. Это новый рекорд, сообщает Минздрав в пятницу, 5 марта.
За прошедшие 24 часа больше всего прививок сделали в Днепропетровской. По общему количеству вакцинированных лидируют Днепропетровская и Донецкая области – по 1 110. При этом меньше всего прививок сделали на Закарпатье – только 244.
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Напомним, за все время кампания по вакцинации населения от коронавируса привились 12 481 человек.
Количество прививок, проведенных в регионах за сутки:
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