Украина За минувшие сутки в Украине сделали 2 913 прививок от коронавируса

2021-03-05 14:46

За минувшие сутки в Украине сделали 2 913 прививок от коронавируса препаратом индийского производства Covishield. Это новый рекорд, сообщает Минздрав в пятницу, 5 марта.

За прошедшие 24 часа больше всего прививок сделали в Днепропетровской. По общему количеству вакцинированных лидируют Днепропетровская и Донецкая области – по 1 110. При этом меньше всего прививок сделали на Закарпатье – только 244.

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Напомним, за все время кампания по вакцинации населения от коронавируса привились 12 481 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за сутки:

Винницкая область - 210

Волынская область - 60

Днепропетровская область - 280

Донецкая область - 270

Житомирская область - 70

Закарпатская область - 80

Запорожская область - 50

Ивано-Франковская область - 99

Киев - 80

Киевская область - 160

Кировоградская область - 90

Луганская область - 147

Львовская область - 80

Николаевская область - 210

Одесская область - 140

Полтавская область - 70

Ровенская область - 70

Сумская область - 70

Тернопольская область - 230

Харьковская область - 100

Херсонская область - 70

Хмельницкая область - 110

Черкасская область - 70

Черновицкая область - 17

Черниговская область - 80

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