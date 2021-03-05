Украина Что сейчас на самом деле происходит в зоне ООС на Донбассе

2021-03-05 12:16

За минувшие прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Как сообщает пресс-служба ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, рядом Водяного, что недалеко от Донецка, противник вел огонь в направлении позиций украинских защитников, применив 120 мм миномет. Из минометов этого же калибра оккупанты совершили обстрел наших позиций недалеко от Водяного, что на Приазовье.

“Вблизи Авдеевки, российско-оккупационные войска вели неприцельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Песков, еще и из крупнокалиберных пулеметов. Из ручного противотанкового гранатомета противник произвел несколько прицельных выстрелов в сторону позиций наших защитников у Павлополя”, – говорится в сообщении.

В то же время на этом же направлении был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Благодаря оперативным действиям украинских защитников, вражеский беспилотник был вовремя подавлены средствами РЭБ.

Недалеко от Талаковки, оккупанты прицельным огнем из станковых противотанковых гранатометов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

В зоне оперативно-тактической группировки “Север”, недалеко от населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новозвановки, вооруженные формирования Российской Федерации прицельным огнем из стрелкового оружия обстреливали позиции наших воинов. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире