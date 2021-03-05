Украина В Киеве горел знаменитый Печерский районный суд

2021-03-05 14:12

В Шевченковском районе Киева в Печерском районном суде, расположенном на улице Владимирская, 15, произошло возгорание.

Как сообщает obozrevatel, ссылкой на собственные источники, предварительно, причиной возникновения огня стало короткое замыкание в светильнике.

"Событие произошло в одном из кабинетов суда. Помощь пожарных не понадобилась, так как находившиеся рядом люди воспользовались огнетушителем. Пострадавших или погибших нет", – уточнил наш собеседник.

Напомним, в последних числах февраля в Одессе произошел пожар в СИЗО, где сидит Сергей Стерненко, которого осудили на семь лет.

Как отметили спасатели, пожар охватил первый этаж одноэтажного отдельно стоящего здания пищеблока. Загорелись также обрешетки крыши. Пожар был ликвидирован, причина и ущерб устанавливаются.

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