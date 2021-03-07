Украина Украинцев ожидает новая цена на газ с первого апреля, меньше будут платить не все: "Те, кто живет в..."

2021-03-07 11:30

Годовой тариф на газ может появиться в Украине уже с 1 апреля

О том, сколько придется украинцам платить за голубое топливо рассказали эксперты в комментарии изданию "Сегодня".

Согласно постановлению Кабмина, цена на газ не должна превышать 6,99 грн за кубометр до 31 марта 2021 года, но поставщики газа могут предложить годовые тарифы по истечению этого срока, 1 апреля.

Как утверждают эксперты, это позволит сэкономить тем, кто зимой использует голубое топливо для отопления.

В то же время, те украинцы, кто живет в квартирах с централизованным отоплением, из-за тарифного новшества могут переплачивать.

"Но точно никто не знает, какой будет следующая зима и насколько вырастут тарифы", – отмечает эксперт.

Для потребителей, которые используют газ только для приготовления пищи - хорошие новости.

Рост цен зимой не сильно скажется на семейном бюджете, а летом можно будет даже сэкономить.

Отметим, годовые тарифы на газ предполагают фиксацию конкретных цифр на весь год. При этом, они должны быть экономически обоснованными.

Ранее мы рассказывали, что украинцы скоро будут по-новому платить налог на недвижимость.

Теперь налог будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья. И больше заплатить придется тем, кто живет в центральных районах города.

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