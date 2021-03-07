Украина Украинцы обязаны заполнить декларации и заплатить налоги: за что и сколько

2021-03-07 14:30

Украинцы до 1 мая должны подать декларации и заплатить налоги за дополнительный доход. К примеру, за сдачу недвижимости в аренду нужно отдать 18%, а за продажу жилья – 5%.

Об этом говорится в Налоговом кодексе Украины. Декларация о доходах подается в налоговую по месту своей регистрации.

За что нужно платить налог

доход от независимой профессиональной деятельности (парикмахеры, сантехники, копирайтеры и т.д) – 18%;

доход от аренды недвижимости – 18%;

прибыль от ценных бумаг – 18%;

вознаграждения и другие выплаты по договору – 18%;

подарки и не целевая благотворительность – 18%;

доход от продажи недвижимости – 5%.

"В случае если налогоплательщик в соответствии с нормами действующего законодательства, обязан (вправе) представить годовую декларацию, но в то время проживает не по месту регистрации (прописки), то эта форма отчетности все равно подается в контролирующий орган по налоговому адресу, то есть по месту регистрации согласно паспортным данным", – поясняют в налоговой.

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