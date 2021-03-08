Украина Людей "засыпало" креслами, стоял крик: выяснились новые детали жуткого ДТП с украинцами в Польше

2021-03-08 17:00

В ночь на субботу, 6 марта, в Польше произошло масштабное смертельное ДТП с пассажирским автобусом, выполнявшим рейс Познань-Херсон. Причиной аварии, в которой погибли 5 граждан Украины, могла стать большая скорость при повороте.

Как пишет "Сегодня", по версии польской прокуратуры, в аварии виноват водитель, который якобы хотел заехать на незапланированную остановку в пункт отдыха на автобане, что между польскими городами Ярослав и Перемышль.

По автобану он двигался с разрешенной скоростью в 96-97 км/ч. Но за три секунды до аварии снизил скорость до 45 км/ч, собираясь повернуть. Однако это слишком большая скорость для подобного поворота и автобус слетел в ров.

Как рассказала одна из пострадавших в ДТП, пассажиры не знали о незапланированной остановке, поскольку перед этим уже была остановка для всех.

"Меня вообще засыпало креслами. Я не могла даже двинуться. Кричала, было сильно больно. Кричала, но не всех могли сразу спасать", – говорит женщина.

Как сообщает "ТСН", имена украинцев, погибших в аварии в Польше, станут известны 8 марта. По словам польских спасателей, большинство пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности. Удар был настолько сильным, что людей буквально разбросало по салону.

Два человека погибли на месте, трое — во время спасательной операции. Пострадавших госпитализировали. Девять из них получили крайне тяжелые травмы. В госпитале города Перемышль находится женщина в критическом состоянии. У нее сильно травмирована голова и лицо. При ней не было документов, поэтому ее до сих пор не идентифицировали.

Как рассказала заместитель окружного прокурора в Перемышле Беата Стажецкая в PAP, водителю инкриминируют непреднамеренное доведение до катастрофы в наземном движении. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Мужчине запретили выезд из Польши, он обязан находиться на контроле в полиции.

По словам Стажецкой, наиболее вероятной является версия, что водитель пытался повернуть направо к месту обслуживания путешественников (MOP Kaszyce), но скорость движения была слишком высокой.

Во время допроса в больнице водитель не смог однозначно сказать, признает ли свою вину. По его словам, он не помнит деталей аварии. Мужчина отказался давать показания из-за тяжелого эмоционального состояния, пообещав сделать это позже.

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