Украина Украинцам объяснили, кто имеет право на перерасчет пенсий

2021-03-08 18:30

Перерасчет пенсии в 2021 году в Украине проведут несколько раз.

Об этом пишет «UBR».

Так, с 1 марта прошел автоматический перерасчет пенсии. Процент индексации составил 11%.

Кроме того, на апрель запланирован автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам с учетом зарплаты и приобретенного стажа.

С июля начнут начислять доплаты пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет (+400 гривен), а лицам старше 80 лет – по 600 гривен ежемесячно. А повышение минимальной пенсии до 1934 гривен пройдет в декабре.

Отметим, что согласно законодательству Украины право на перерасчет пенсий имеют:

Работающие пенсионеры;

Лица, которые переходят с одного вида пенсии на другой;

Лица, предоставившие документы о стаже и заработке, которые не учитывались ранее при начислении выплаты;

При установлении доплат и надбавок.

Отметим, что перерасчет пенсий работающим пенсионерам проводится при условии, если с момента назначения выплаты такой пенсионер приобрел 24 месяца стажа и проводится периодично при приобретении такого же количества стажа.

Так, при перерасчете используется формула, в которой учитывается заработок и приобретенный стаж:

П = СЗ * КЗП * КС,

где П – размер пенсии;

СЗ – средняя заработная плата в Украине, по которой первоначально назначалась пенсия;

КЗП – коэффициент заработной платы;

КС – коэффициент стажа.

При этом учитывается зарплата с 1 июля 2000 года или за любые 5 лет подряд до 1 июля 2000 года, а также за весь период с 1 июля 2000 года.

В некоторых случаях используется формула только с учетом стажа:

КПС = ПС * 0,0135,

где КПС — коэффициент пенсионного стажа;

ПС – пенсионный стаж. Коэффициент стажа при расчете определяется с округлением до пяти знаков после запятой.

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