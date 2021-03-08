Украинцам объяснили, кто имеет право на перерасчет пенсий

Перерасчет пенсии в 2021 году в Украине проведут несколько раз.
Об этом пишет «UBR».
Так, с 1 марта прошел автоматический перерасчет пенсии. Процент индексации составил 11%.
Кроме того, на апрель запланирован автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам с учетом зарплаты и приобретенного стажа.
С июля начнут начислять доплаты пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет (+400 гривен), а лицам старше 80 лет – по 600 гривен ежемесячно. А повышение минимальной пенсии до 1934 гривен пройдет в декабре.
Отметим, что согласно законодательству Украины право на перерасчет пенсий имеют:
Отметим, что перерасчет пенсий работающим пенсионерам проводится при условии, если с момента назначения выплаты такой пенсионер приобрел 24 месяца стажа и проводится периодично при приобретении такого же количества стажа.
Так, при перерасчете используется формула, в которой учитывается заработок и приобретенный стаж:
П = СЗ * КЗП * КС,
где П – размер пенсии;
СЗ – средняя заработная плата в Украине, по которой первоначально назначалась пенсия;
КЗП – коэффициент заработной платы;
КС – коэффициент стажа.
При этом учитывается зарплата с 1 июля 2000 года или за любые 5 лет подряд до 1 июля 2000 года, а также за весь период с 1 июля 2000 года.
В некоторых случаях используется формула только с учетом стажа:
КПС = ПС * 0,0135,
где КПС — коэффициент пенсионного стажа;
ПС – пенсионный стаж. Коэффициент стажа при расчете определяется с округлением до пяти знаков после запятой.
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