Украина За выходные миссия ОБСЕ зафиксировала 118 нарушений режима тишины на Донбассе

2021-03-09 12:45

На Донбассе за период с вечера 5 по вечер 7 марта зафиксировано 118 нарушений режима прекращения огня. В частности, в Донецкой области СММ задокументировала 106 нарушений, в Луганской области - 12. Об этом говорится в ежедневном отчете, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 106 нарушений режима прекращения огня, в том числе 25 взрывов (14 неопределенного происхождения и 11 разрывов боеприпасов из вооружения неустановленного типа). Большинство таких нарушений произошли в районах к северу от н. п. Широкино.

В Луганской области Миссия зафиксировала 12 нарушений режима прекращения огня (включая 11 взрывов неопределенного происхождения). Большинство таких нарушений произошло в районах к востоку и западу от участка разведения в районе н. п. Золотое.

В ОБСЕ добавили, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода, СММ зафиксировала не менее 11 453 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 3927 взрывов).

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