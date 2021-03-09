Коронавирус Люди не могут даже попасть в больницу: волонтер рассказала о катастрофе с COVID-19 в Украине

2021-03-09 18:20

 

В украинский благотворительный фонд "Свои" все чаще обращаются за предоставлением кислородных концентраторов пациенты с COVID-19, которые не могут попасть в больницы.

Об этом рассказала волонтер Леся Литвинова, возглавляющая упомянутый фонд.

По ее словам, спрос на кислородные концентраторы во время пандемии коронавируса всегда был очень высокий, но сейчас в них нуждается другая категория пациентов.

"Есть разница между теми, кто просит концентраторы. Между волнами у нас в основном просят их те, кого выписывают, потому что они какое-то время лечились в больнице и дальше им надо долечиваться дома. Сейчас у нас гораздо больше просят кислородные концентраторы те, кто не может попасть в больницу, потому что нет мест", - отметила волонтер.

Глава благотворительного фонда заметила, что чаще всего обращаются за помощью жители Ивано-Франковской области, где в данный момент свирепствует коронавирусная инфекция.

"Коломыя, Калуш, Ивано-Франковск, кое-где уже Киевская область, Житомир, Винница, Хмельницкий. Мы видим, как идет волна, по количеству людей, которые не могут попасть в больницы", - перечислила Леся Литвинова, предположив, что в скором времени критическая ситуация будет и в других регионах страны.

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Люди не могут даже попасть в больницу: волонтер рассказала о катастрофе с COVID-19 в Украине 2021-03-09 18:20