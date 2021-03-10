Украина За сутки на Донбассе зафиксировано более 20 провокаций сепаратистов

2021-03-10 11:39

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил за прошедшие сутки сепаратисты 21 раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди наших военных нет, сообщает пресс-служба штаба ООС.

"В районе населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытное войска оккупантов обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского договоренностями минометов 120 мм и 82 мм калибров, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевка, в поселках Лебединское и Южное противник совершил прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в утренней сводке.

Также в штабе добавили, что противник вел огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от поселка Троицкое, населенных пунктов Пищевик и Железное.

"А также было замечено обустройства противником инженерных позиций в направлении поселка Троицкое", - добавили в пресс-службе.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь. Среди бойцов ВСУ боевых потерь нет.