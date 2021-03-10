Украина Нафтогаз объяснил, что делать с "лишними" объемами газа в платежках

2021-03-10 18:00

Нафтогаз объяснил украинцам, как происходит начисление сумм в платежках за газ и почему бывают несоответствия в потребляемых объемах голубого топлива.

Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза в Facebook.

Клиентка газовой компании пожаловалась на то, что в платежке был указан потребленный объем газа больше, чем есть по факту, в связи с чем решила не платить за "лишние" начисленные кубометры. У нее возник вопрос, каким образом Нафтогаз получает показатели газовых счетчиков и как формирует суммы в квитанциях.

"Я заключила с вами договор еще в январе, получила начисления за февраль, но показатели выше - я газа использовала менше. Заплатила только за использованный газ. Кто вам передает мои показатели? И как мне передавать вам показатели?", - спросила Людмила.

Представитель Нафтогаза разъяснил все нюансы формирования сумм в платежках и процесса рассчета объема газа.

Отмечается, что именно облгазы (операторы ГТС) отвечают за услуги по распределению газа, а также техническое обслуживание газовой сети и прием показаний счетчика, учет и начисление объемов газа.

"Вы с 1-го по 5-е число (текущего месяца) передаете показатели счетчика за (предыдущий месяц) в местный Облгаза. Облгаз до 8-9-го [числа] формирует объемы и передает их через платформу ГТС, к поставщику, после чего, поставщик формирует счета (насчитывает средства) за потребленные объемы, которые получил от облгазов", - рассказали в компании.

Таким образом, облгаз насчитывает объемы, а Нафтогаз формирует по предоставленным данным сумму к оплате.

Если вы заметили ошибку или не согласны с начисленным объемом газа, который передал облгаз, обратитесь с соответствующим запросом через Информационную Платформу ГТС (сайт).

"Если облгаз сделает перерасчет в объемах, информация будет отражена в счете в следующем месяце", - уточнили в Нафтогазе.