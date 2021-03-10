Украина Украинцам пообещали еще трижды повысить пенсии до конца года

2021-03-10 19:40

В 2021 году в Украине еще трижды повысят пенсию.

Об этом на заседании Кабмина сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает портал "Хвиля".

"Политика повышения пенсий будет продолжаться. Только в этом году у нас предусмотрено еще три этапа повышения пенсий для различных категорий пенсионеров", — заявил он.

Шмыгаль отметил, что в марте для 8 миллионов пенсионеров проходит индексация выплат и в среднем пенсия выросла более, чем на 300 грн.

По его словам, для повышения пенсии в 2-3 раза государство должно применить кардинально другой подход. Он объяснил, что после введения накопительной пенсионной системы часть уплаченных налогов будет идти на личный счет человека и при выходе на заслуженный отдых у него будет две пенсии.

Премьер-министр заявил, что правительство введет эту ​​систему и украинцы наконец-то начнут получать действительно достойную пенсию.

Ранее мы писали, что глава Министерства соцполитики Марина Лазебная пообещала повышение пенсий до 7000 грн. Она заявила, что разработала систему, по которой остановится рост дефицита ПФУ, а пенсии будут увеличены в 1,5-3 раза. По ее словам, среднюю пенсию повысят с 3500 до 7000 грн.