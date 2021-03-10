Украина "Новая почта" повышает цены на упаковку и доставку отправлений. Полный список новых тарифов

2021-03-10 21:40

Украинская компания по экспресс-доставке посылок "Новая почта" анонсировала повышение тарифов на упаковку и доставку отправлений. Новые расценки будут действовать с 20 марта.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 10 марта на сайте компании.

"Понимая всю сложность экономической ситуации, связанной с пандемией и карантинными ограничениями, "Новая почта" длительное время сознательно не повышала тарифы. Мы работали на пределе возможностей и помогали стране бороться с ковидом, покупая медицинское оборудование и средства защиты для больниц. Но мы вынуждены сделать незначительное повышение тарифов в связи с ростом цен на топливо, коммунальные услуги, инфляцией и тому подобное", - объяснили повышение цен в компании.

"Новая почта" вводит следующие обновления: