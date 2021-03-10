Украина "Новая почта" повышает цены на упаковку и доставку отправлений. Полный список новых тарифов

2021-03-10 21:40

 

Украинская компания по экспресс-доставке посылок "Новая почта" анонсировала повышение тарифов на упаковку и доставку отправлений. Новые расценки будут действовать с 20 марта.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 10 марта на сайте компании.

"Понимая всю сложность экономической ситуации, связанной с пандемией и карантинными ограничениями, "Новая почта" длительное время сознательно не повышала тарифы. Мы работали на пределе возможностей и помогали стране бороться с ковидом, покупая медицинское оборудование и средства защиты для больниц. Но мы вынуждены сделать незначительное повышение тарифов в связи с ростом цен на топливо, коммунальные услуги, инфляцией и тому подобное", - объяснили повышение цен в компании. 

"Новая почта" вводит следующие обновления: 

  • отменяется дополнительная плата за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки согласно правилам упаковки "Новой почты". Теперь такие посылки будут доставлять по базовому тарифу, главное - чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу;
  • тариф на базовые услуги доставки повышается на 5 грн;
  • тариф на упаковку повышается на 1-6 грн.

Новые тарифы на упаковку отправлений

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинцев ожидает новая цена на газ с первого апреля, меньше будут платить не все: "Те, кто живет в..."

2021-03-07 11:30

фото Укрпочта вводит в обращение серию марок с обнаженными женскими телами

2021-03-04 09:39

В Украине сделали очередной шаг для снижения цены на газ: подробности

2021-03-03 19:00

В Украине могут взлететь цены на бензин: названа главная причина

2021-03-03 18:30

Еще новости в разделе "Украина"

"Новая почта" повышает цены на упаковку и доставку отправлений. Полный список новых тарифов

2021-03-10 21:40

Что больше всего ненавидят разные знаки зодиака

2021-03-10 21:00

Установка счетчиков на газ, чем обернется новое решение и кто будет платить больше: «Зависит от…»

2021-03-10 20:00

Украинцам пообещали еще трижды повысить пенсии до конца года

2021-03-10 19:40
Все статьи раздела "Украина"

Украина

"Новая почта" повышает цены на упаковку и доставку отправлений. Полный список новых тарифов 2021-03-10 21:40
Что больше всего ненавидят разные знаки зодиака 2021-03-10 21:00
Установка счетчиков на газ, чем обернется новое решение и кто будет платить больше: «Зависит от…» 2021-03-10 20:00
Украинцам пообещали еще трижды повысить пенсии до конца года 2021-03-10 19:40