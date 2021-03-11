Украина Ситуация на Донбассе стремительно обостряется - погиб украинский солдат

2021-03-11 10:41

Недалеко от села Старогнатовка Донецкой области сепаратисты обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия, в результате погиб боец ВСУ.

"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Воину оперативно была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось", - сообщается на странице оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.

О произошедшем через украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Напомним, на Донбассе резко увеличились количество обстрелов сепаратистами - за пять дней противник 18 раз нарушал режим "тишины".