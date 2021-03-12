Украина Режим прекращения огня на Донбассе нарушен, снова пострадал украинский защитник

2021-03-12 10:41

За прошедшие сутки на Донбассе сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 12 марта.

В секторе оперативно-тактической группировки Восток возле Пищевика противник открывал огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Талаковки - из стрелкового оружия.

Сепаратисты также обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Новозвановки в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, используя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Состояние его здоровья - удовлетворительное. Бойца доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

На действия сепаратистов украинские военные дали адекватный ответ. О действиях сепаратистов уведомили представителей ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

"Целью действий оккупантов, как и в предыдущие дни, было провоцирование Вооруженных Сил Украины на открытие ответного огня и дальнейшего обвинения в обстрелах населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры временно оккупированных территорий", - подчеркнули в штабе.

В частности, сепаратисты совершили ряд провокаций в районе Золотого-4 и Новозвановки в Луганской области, направленных на реализацию очередного информационного кейса антиукраинской направленности. В итоге была создана искусственная напряженность вокруг участка разведения в Золотом, в рамках которой сепаратисты уже второй месяц подряд проводят работы неопределенного характера, что отмечает СММ ОБСЕ.

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