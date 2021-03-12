Мир Авиакомпании начали тестировать мобильное приложение для путешествий в условиях пандемии

2021-03-12 15:44

Сербская авиакомпания Air Serbia в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта начнет тестирование IATA Travel Pass - нового мобильного приложения для путешествий в условиях пандемии, сообщает Euractiv.

Ранее в Сербии заявили, что государство станет одним из первых в Европе, которые присоединятся к глобальной инициативе, направленной на открытие свободных от карантина границ, обеспечение безопасных путешествий и восстановление индустрии туризма и авиаперевозок.

Первый этап тестирования программы будет включать рейсы AirSerbia Белград-Цюрих, и его реализация займет несколько недель.

Приложение IATA Travel Pass позволит путешественникам хранить и управлять данными, связанными с результатами тестов на COVID-19, в своих смартфонах, а также делиться своим подтвержденным статусом с авиакомпанией до прибытия в аэропорт. Приложение также будет предлагать обновленную информацию о санитарных правилах COVID-19, и путешественники смогут проверить, соответствуют ли они последним требованиям въезда, установленным их страной назначения.

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