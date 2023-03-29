Политика Президент Сербии настаивает на ускоренном вступлении Украины в ЕС

2023-03-29 09:37

Президент Сербии Александр Вучич в интервью Pink TV заявил, что ожидает ускоренного вступления Украины в Европейский союз в связи с полномасштабной войной с рф.

По его словам, победить Украину в военном отношении почти невозможно. Вучич рассчитывает, что страна наберет большие обороты на своем европейском пути.

"Большой поворот Украины на европейский путь" должен состояться уже в июне этого года, уверен сербский лидер.

По словам Вучича, будут приняты решения о срочном начале переговоров и вступлении Украины в ЕС, поскольку начинается конкурс на главу НАТО.

"А также США создают особый блок, не малый. Это будут Польша, страны Балтии и Украина - страны, которые больше Франции и Германии. Становится понятно, что они станут мощными в Европе и под прямым руководством США", - пояснил он.

Также Вучич заявил, что догадывался о "сложном времени" для Европы после встречи с бункерным маразматиком  в Сочи: "Не потому, что путин мне что-то сказал, я просто понимал, что произойдет в Украине".

subscriber subscriber

Еще по теме

Президент Литвы заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться в этом году

2023-03-17 12:29

Цивилизованный мир должен готовиться к долгосрочному сдерживанию рф, – премьер-министр Польши

2023-02-20 15:37

Евросоюз подготовил дополнительный пакет помощи Украине на 400 млн евро

2023-02-03 15:37

Президент Сербии затребовал, чтобы на рф прекратили вербовать сербов для войны

2023-01-18 14:31

Еще новости в разделе "Политика"

Президент Сербии настаивает на ускоренном вступлении Украины в ЕС

2023-03-29 09:37

Блинкен рассказал, как США следят за тратами выделенной Украине помощи

2023-03-28 21:12

Власти Германии приступили к реализации масштабного проекта по восстановлению Украины

2023-03-28 09:24

«Центр общественного здоровья» совместно с ГБР и под контролем Ключарева устраняют конкурентов – СМИ

2023-03-25 10:09
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Президент Сербии настаивает на ускоренном вступлении Украины в ЕС 2023-03-29 09:37
Блинкен рассказал, как США следят за тратами выделенной Украине помощи 2023-03-28 21:12
Власти Германии приступили к реализации масштабного проекта по восстановлению Украины 2023-03-28 09:24
«Центр общественного здоровья» совместно с ГБР и под контролем Ключарева устраняют конкурентов – СМИ 2023-03-25 10:09