Политика Президент Сербии настаивает на ускоренном вступлении Украины в ЕС

2023-03-29 09:37

Президент Сербии Александр Вучич в интервью Pink TV заявил, что ожидает ускоренного вступления Украины в Европейский союз в связи с полномасштабной войной с рф.

По его словам, победить Украину в военном отношении почти невозможно. Вучич рассчитывает, что страна наберет большие обороты на своем европейском пути.

"Большой поворот Украины на европейский путь" должен состояться уже в июне этого года, уверен сербский лидер.

По словам Вучича, будут приняты решения о срочном начале переговоров и вступлении Украины в ЕС, поскольку начинается конкурс на главу НАТО.

"А также США создают особый блок, не малый. Это будут Польша, страны Балтии и Украина - страны, которые больше Франции и Германии. Становится понятно, что они станут мощными в Европе и под прямым руководством США", - пояснил он.

Также Вучич заявил, что догадывался о "сложном времени" для Европы после встречи с бункерным маразматиком в Сочи: "Не потому, что путин мне что-то сказал, я просто понимал, что произойдет в Украине".