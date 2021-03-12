Украина Фонд соцстрахования устроит тотальную проверку законности выплат по больничным и ...

2021-03-12 21:36

Пособия по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам будут проходить процесс верификации в Фонде социального страхования. Цель такой верификации – обеспечить целевое использование средств и минимизировать риски ошибок при осуществлении выплат.

При этом, верификация не повлияет на сроки выплат материального обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В ближайшее время будут отработаны технические вопросы информационного обмена для проведения верификации, подписан соответствующий протокол и обновлен договор с Министерством финансов, а также разработан механизм предоставления рекомендаций в случае выявления несоответствий данных.

Такие договоренности были достигнуты на инициированном Минсоцполитики рабочем совещании с представителями Фонда соцстрахования и Минфина.

На данный момент верификация действует для страховых выплат, которые Фонд соцстраха осуществляет для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве или профзаболеваний, а также членов их семей. В дальнейшем планируется, что верификация выплат будет осуществляться для всех видов материального обеспечения и страховых выплат Фонда. В частности, будут внедрены механизмы превентивной верификации, которая позволит предотвратить осуществление нецелевых расходов.