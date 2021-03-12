Курьезы В Китае медики доказали 25-летней замужней девушке, что она - мужчина

2021-03-12 22:12

В Китае девушке в возрасте 25 лет поставили нетипичный диагноз. Врачи утверждают, что генетически она мужчина.

Как сообщает Bajie You, жительница провинции Чжэцзян по имени Пинпин вывихнула лодыжку и проходила медосмотр в больнице одного из местных университетов. Во время обследования врачи выяснили, что у нее нет ни матки, ни яичников. При этом мужских половых органов у девушки также не было.

Кроме этого, медики обнаружили у Пинпин Y-хромосому, что доказывает принадлежность китаянки к третьему полу под названием интерсекс. Интерсексуал – это человек с атипичными половыми признаками, которые не отвечают нормам восприятия традиционного человеческого тела.

Несмотря на то, что у Пинпин никогда не было менструации, она всю жизнь считала себя представительницей прекрасного пола, а в прошлом году даже вышла замуж. До сих пор она так и не смогла забеременеть.

subscriber subscriber

Еще по теме

Китай вводит для туристов цифровые сертификаты вакцинации от коронавируса

2021-03-10 08:15

В Китае и Африке начали массово подделывать вакцины от коронавируса, - Интерпол

2021-03-08 10:38

видео В Китае дроны изобразили картины Ван Гога и попали в книгу рекордов Гиннесса

2021-02-21 15:00

НАТО срочно готовит новую концепцию сдерживания России и Китая - раскрыты подробности

2021-02-19 17:29

Еще новости в разделе "Курьезы"

В Китае медики доказали 25-летней замужней девушке, что она - мужчина

2021-03-12 22:12

В Херсоне депутаты официально признали котов частью экосистемы города

2021-03-12 16:31

Экс-жена самого богатого человека мира вышла замуж за школьного учителя

2021-03-10 15:21

фото Немецкая овчарка Джо Байдена напала на спецагента в Белом доме

2021-03-09 13:45
Все статьи раздела "Курьезы"

Курьезы

В Китае медики доказали 25-летней замужней девушке, что она - мужчина 2021-03-12 22:12
В Херсоне депутаты официально признали котов частью экосистемы города 2021-03-12 16:31
Экс-жена самого богатого человека мира вышла замуж за школьного учителя 2021-03-10 15:21
фото Немецкая овчарка Джо Байдена напала на спецагента в Белом доме 2021-03-09 13:45