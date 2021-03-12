Курьезы В Китае медики доказали 25-летней замужней девушке, что она - мужчина

2021-03-12 22:12

В Китае девушке в возрасте 25 лет поставили нетипичный диагноз. Врачи утверждают, что генетически она мужчина.

Как сообщает Bajie You, жительница провинции Чжэцзян по имени Пинпин вывихнула лодыжку и проходила медосмотр в больнице одного из местных университетов. Во время обследования врачи выяснили, что у нее нет ни матки, ни яичников. При этом мужских половых органов у девушки также не было.

Кроме этого, медики обнаружили у Пинпин Y-хромосому, что доказывает принадлежность китаянки к третьему полу под названием интерсекс. Интерсексуал – это человек с атипичными половыми признаками, которые не отвечают нормам восприятия традиционного человеческого тела.

Несмотря на то, что у Пинпин никогда не было менструации, она всю жизнь считала себя представительницей прекрасного пола, а в прошлом году даже вышла замуж. До сих пор она так и не смогла забеременеть.