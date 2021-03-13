Украина Нарушителя ПДД предупредит СМС: Кабмин принял постановление

2021-03-13 12:30

Водителям будут присылать сообщения о нарушении Правил дорожного движения

Кабинет министров Украины принял постановление № 180, которое устанавливает порядок бесплатного предоставления информации про нарушения ПДД, которые зафиксированы камерами автофиксации. Информацию можно получать на телефон или электронную почту.

Информацию может получить лицо, на которого зарегистрирован автомобиль или надлежащий пользователь.

Для этого нужно в свой территориальный сервисный центр МВД подать заявление, в котором указать желаемый способ получения информации.

В сообщении будет указана подробная информация о нарушении ПДД и идентификатор для доступа к информации на сайте МВД.

Предполагается, что такая бесплатная услуга поможет водителям экономить время, а государству – наполнять бюджет.