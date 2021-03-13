Коронавирус В Минздраве объяснили, почему медики не желают прививаться

2021-03-13 13:30

Около 60% украинских медиков отказались от прививок индийским препаратом Covishield на первом этапе процесса вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом в комментарии порталу Страна заявил руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"Мы увидим общий уровень отказов от прививок позже, так как только началась кампания по вакцинации. Когда мы проводили запись на вакцинацию медицинских работников, то из тех, кто работает непосредственно с больными коронавирусом, согласились на вакцинацию около 40%. То есть 60% медработников на первом этапе вакцинации от прививок отказались", – сказал чиновник.

Среди тех медиков, кто отказался от прививки, по словам Степанова, много переболевших коронавирусом. Поэтому у них хватает антител в организме.

"Практически все врачи в коронавирусных отделениях переболели, и с того момента не прошло еще шесть месяцев. Они изъявляют желание вакцинироваться, но позже, когда у них уже не будет антител. Ряд медиков, с которыми я общался, выступают в поддержку вакцинации, но пока хотят посмотреть на действие вакцины", – подытожил Степанов.