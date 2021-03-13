Украинцы нарастили долги за коммуналку после повышения тарифов, - Госстат

Долги украинцев за ЖКУ на конец января 2021 года, первый месяц после повышения тарифов, выросли до 81 млрд грн - на 7,4 млрд грн, или 10%, за месяц.
Украинцы за месяц прибавили к задолженности за жилищно-коммунальные услуги больше половины всего прошлогоднего долга. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
По данным ведомства, на конец января 2021 года задолженность населения по оплате коммуналки составила за:
Самое большое наращивание долга произошло за газоснабжение. В январе 2021 года населением страны уплачено за ЖКУ 23,9 млрд грн, или 77,7% начисленных за этот период сумм.
В январе с населением было заключено 3,2 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за коммуналку на общую сумму 26,2 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 17,3 млн грн.