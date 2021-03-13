Украина Украинцы нарастили долги за коммуналку после повышения тарифов, - Госстат

2021-03-13 15:00

 

Долги украинцев за ЖКУ на конец января 2021 года, первый месяц после повышения тарифов, выросли до 81 млрд грн - на 7,4 млрд грн, или 10%, за месяц.

Украинцы за месяц прибавили к задолженности за жилищно-коммунальные услуги больше половины всего прошлогоднего долга. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

По данным ведомства, на конец января 2021 года задолженность населения по оплате коммуналки составила за:

  • поставку и распределение природного газа - 34,4 млрд грн (+2,9 млрд грн за месяц),
  • поставку тепловой энергии и горячей воды - 26,6 млрд грн (+2,5 млрд грн),
  • поставку и распределение электрической энергии - 7,7 млрд грн (+1,6 млрд грн),
  • централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,9 млрд грн (+200 млн грн),
  • управления многоквартирным домом - 5,3 млрд грн (+200 млн грн),
  • предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн (не изменилось).

Самое большое наращивание долга произошло за газоснабжение. В январе 2021 года населением страны уплачено за ЖКУ 23,9 млрд грн, или 77,7% начисленных за этот период сумм.

В январе с населением было заключено 3,2 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за коммуналку на общую сумму 26,2 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 17,3 млн грн.

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