Украина Украинцы нарастили долги за коммуналку после повышения тарифов, - Госстат

2021-03-13 15:00

Долги украинцев за ЖКУ на конец января 2021 года, первый месяц после повышения тарифов, выросли до 81 млрд грн - на 7,4 млрд грн, или 10%, за месяц.

Украинцы за месяц прибавили к задолженности за жилищно-коммунальные услуги больше половины всего прошлогоднего долга. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

По данным ведомства, на конец января 2021 года задолженность населения по оплате коммуналки составила за:

поставку и распределение природного газа - 34,4 млрд грн (+2,9 млрд грн за месяц),

поставку тепловой энергии и горячей воды - 26,6 млрд грн (+2,5 млрд грн),

поставку и распределение электрической энергии - 7,7 млрд грн (+1,6 млрд грн),

централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,9 млрд грн (+200 млн грн),

управления многоквартирным домом - 5,3 млрд грн (+200 млн грн),

предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн (не изменилось).

Самое большое наращивание долга произошло за газоснабжение. В январе 2021 года населением страны уплачено за ЖКУ 23,9 млрд грн, или 77,7% начисленных за этот период сумм.

В январе с населением было заключено 3,2 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за коммуналку на общую сумму 26,2 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 17,3 млн грн.