Украина Украинцам массово урезают субсидии, появились подробности: "чем выше тарифы, тем..."

2021-03-13 16:00

 

Некоторым украинцам урезали субсидии примерно в два раза

Украинцы, которые отапливают свои квартиры и дома газом, получили маленькие субсидии. На горячей линии Кабинета министров объяснили, почему так произошло.

Как оказалось, размер льготных выплат связан с изменением тарифа на газ.
Так, есть области, в которых тарифы на газ стали ниже на 40% (в феврале по сравнению с январем). В результате размеры льгот уменьшились, ведь они предоставляются на норматив потребления. Так, чем выше тарифы, тем больше субсидия.

Сейчас в Кабмине планируется разработать механизм назначения субсидий, в результате которого помощь смогут получить больше украинцев.

Также глава правительства, Денис Шмыгаль, заявил, что нужно разработать предложение для тех, кто уже накопил долги за коммуналку и не может самостоятельно их выплатить.

Отметим, что на 2021 год в бюджете заложено почти на четверть меньше субсидий, чем на 2020-ый.

Кроме того, размер субсидий в Украине может снизиться на 40% после карантина, ведь уже действуют новые правила учета доходов, и с перерасчетом размера скидки (обязательный платеж увеличат от 15 до 20% от совокупного дохода семьи).

Напомним, нардепы внесли в бюджет на 2021 год изменения: из расходов Минсоцполитики отдельно выделили 1,4 млрд, которые направят на компенсацию подорожания электроэнергии (новые субсидии).

 В Парламенте предупредили, что выделенные деньги потратят на новую программу компенсация в связи с повышением тарифов.
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