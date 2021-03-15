Украина Как добиться бесплатной установки газового счетчика в квартире: детальное разъяснение

2021-03-15 19:20

Индивидуальные газовые счетчики в Украине должны устанавливать бесплатно.

Сейчас на практике получается, что безвозмездно потребители могут рассчитывать только на общедомовые счетчики. Однако по Закону "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" (ст. 28), с 1 января 2021 года в квартиры без газового счетчика могут прекратить поставки газа.

Именно поэтому украинцы могут рассчитывать на бесплатную установку счетчика. За него могут взять деньги с газораспределительной компании или из бюджета. Расходы на это прописаны в тарифе "на распределение газа".

Чтобы получить бесплатный счетчик потребителю нужно обратиться в облгаз и написать заявление об установлении индивидуального счетчика в своем доме. Если вам разрешили установить его самому, с облгаза можно требовать компенсацию расходов.

"Закон говорит, что при установке счетчика за собственные деньги человек получает компенсацию. Но каким образом - на этот вопрос должно ответить правительство, которое в течение трех месяцев должно разработать соответствующий механизм и найти средства", - сказала "Апострофу" председатель коммунальных и энергетических программ ОО "Опора" Татьяна Бойко.

По ее словам, получить компенсацию может оказаться целым квестом, ведь облгаз обычно сам планирует, кому и в какой последовательности ставить счетчики за тарифные средства.

"Есть случаи, когда люди написали заявления на установку счетчика за счет облгаза, и ждут его установки годами", - добавила она.

Таким образом, потребитель попадает в ловушку законодательства. При этом самостоятельная установка счетчика колеблется в пределах 4-8 тысяч гривен.

"Единственный на сегодняшний день вариант решения ситуации - обращение в суд", - сказал председатель Центра защиты киевлян Виталий Нестор.

По его словам, он уже встречался с положительной судебной практикой в этом вопросе.