Украина Как будет работать "суд в смартфоне": появился документ

2021-03-15 20:00

 

На сайте парламента появился текст законопроекта №5246 о введении так называемого "суд в смартфоне". Этот проект закона был предложен президентом Владимиром Зеленским.

Об этом свидетельствуют данные сайта Верховной рады.

Документом вводится информационно-телекоммуникационная система досудебного расследования. Она обеспечит создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов и информации в уголовных процессах.

Пользоваться этой системой смогут следователи, дознаватели, прокуроры, следственные судьи, суд, защитники и другие участники уголовного производства для реализации своих полномочий, прав и интересов.

Материалы досудебного расследования, которые находятся в этой системе, будут передаваться в электронной форме, но по решению следователя, дознавателя, прокуратура, следственного судьи или суда могут предоставляться в бумажной форме.

Подписанные и согласованные посредством электронной подписи документы в системе и их копии в электронной и бумажной форме будут признаваться оригиналами.

Несанкционированное вмешательство в работу этой системы будет караться законом.

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