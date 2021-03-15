Украина Синоптики назвали регионы Украины, которые во вторник накроет дождем и мокрым снегом

2021-03-15 21:40

 

Во вторник, 16 марта, в Украине ожидается пасмурная погода, а часть регионов накроет осадками. В частности, в западной и южной части прогнозируют небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. А в Карпатах - значительный снег. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, южных и юго-восточных областях отдельные порывы ветра 15-20 м / с.

Ближайшей ночью температура воздуха - от +5 до -2 градусов. В дневные часы - до +5-11, в западных регионах +2-5 градусов.

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