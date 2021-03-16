Украина Режим тишины на Донбассе нарушен - сепаратисты применили запрещенное оружие

2021-03-16 11:04

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-служба штаба ООС. На обстрелы противника наши воины открывали ответный огонь.

В зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", в пригороде населенных пунктов Верхнеторецкое и Водяное, что на Приазовье, боевики открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку населенных пунктов Лебединское и Трудовское боевики вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. Вблизи поселка Гнутово оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет, а возле Марьинки — стрелковое оружие.

В секторе "Север", возле городка Южное, враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.