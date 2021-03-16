Спорт Сегодня матч 1/8 финала Лиги чемпионов Реал - Аталанта - прогнозы, история, где смотреть

2021-03-16 15:43

Сегодня, 16 марта, мадридский "Реал" принимает на своем поле "Аталанту" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Прошлый поединок завершился победой мадридцев со счетом 0:1.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1" и сервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 1.

"Реал" считается фаворитом ответного матча. Ставки на победу мадридцев принимаются за коэффициент 2,10, на ничью – за 3,80, а успех "Аталанты" оценивается котировкой 3,25. Благодаря небольшому заделу после первой встречи подопечные Зинедина Зидана имеют хорошие шансы на выход в четвертьфинал. Коэффициент на этосоставляет 1,30 против 3,40 на проход клуба из Бергамо.

Отметим, что во втором поединке "Реалу" не помогут Эден Азар, Дани Карвахаль и Каземиро, а "Аталанте" придется обходиться без Ремо Фройлера, который был удален в предыдущем матче, и Ханса Хатебура.