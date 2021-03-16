Украина СБУ отразила масштабную кибератаку связанной с РФ хакерской группировки Armageddon

2021-03-16 13:02

СБУ заявляет о блокировании масштабной кибератаки хакерской группировки Armageddon, которую связывают с Россией.

"Из-за действий хакеров кураторы из страны-агрессора могли получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины", - сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что о выявленных киберугрозах СБУ проинформировала органы госвласти через платформу MISP-UA.

"СБУ провела широкомасштабные меры по локализации кибератаки спецслужб РФ совместно с Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО и во взаимодействии с центральными органами исполнительной власти. Сейчас СБ Украины совместно с Департаментом надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора принимает все необходимые меры для фиксации многочисленных кибератак со стороны иностранных спецслужб", - сообщили в ведомстве.

Сейчас правоохранители осуществляют расследование киберинцидентов для установления всех причастных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.