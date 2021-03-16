Украина Украинцам рассказали, когда состоится очередное повышение пенсий

2021-03-16 17:00

 

Украинцам с 1 июля проведут очередную индексацию пенсий, однако повысить выплаты до реального прожиточного минимума до изменения методики расчета не удастся.

И, как сообщают в Минсоцполитики, повышение будет связано с увеличением размера прожиточного минимума.

Так, минимальная пенсия в Украине с 1 июня вырастет на 85 гривен, а максимальная – на 850 гривен. Также будут повышены надбавки за сверхстаж, которые составляют 1% от минимальной пенсии в Украине за каждый «лишний» год.

Отметим, что июльский перерасчет пенсий предусмотрен в бюджете Пенсионного фонда Украины.

В законодательстве Украины прописано, что размер пенсий не может быть меньше прожиточного минимума, поэтому вместе с его повышением 1 июля пройдет и индексация пенсий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине реальный прожиточный минимум для неработоспособных в разы выше, чем расчетный.

Реальный прожиточный минимум на пенсионера составляет 3370 грн., однако в бюджет закладывают всего лишь 1769 грн

В Минсоцполитики подчеркивают, что причиной этому является устаревшая методика расчета.

Напомним, ранее сообщалось, что Марина Лазебная анонсировала рост пенсий в 1,5-3 раза и ликвидацию дефицита ПФУ.

subscriber subscriber

Еще по теме

​Украине грозит новый локдаун: когда могут ввести и что будет с авиаперелетами

2021-03-16 17:20

В США готовят самое значительное повышение налогов за 30 лет и отмену льгот

2021-03-16 12:23

Украинцев готовят к возможному появлению нового вида пенсий

2021-03-15 22:00

В Пенсионном фонде рассказали о «мартовских» выплатах пенсий

2021-03-15 21:00

Еще новости в разделе "Украина"

На пенсию разрешат выходить в любом возрасте, подробности новшества: "Нужно будет иметь..."

2021-03-16 17:40

Украинцам рассказали, когда состоится очередное повышение пенсий

2021-03-16 17:00

Кому в Украине в этом году можно не платить налог на недвижимость

2021-03-16 15:04

В Украине установлен антирекорд по смертности от коронавируса

2021-03-16 14:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

На пенсию разрешат выходить в любом возрасте, подробности новшества: "Нужно будет иметь..." 2021-03-16 17:40
Украинцам рассказали, когда состоится очередное повышение пенсий 2021-03-16 17:00
Кому в Украине в этом году можно не платить налог на недвижимость 2021-03-16 15:04
В Украине установлен антирекорд по смертности от коронавируса 2021-03-16 14:00