Украина Украинцам рассказали, когда состоится очередное повышение пенсий

2021-03-16 17:00

Украинцам с 1 июля проведут очередную индексацию пенсий, однако повысить выплаты до реального прожиточного минимума до изменения методики расчета не удастся.

И, как сообщают в Минсоцполитики, повышение будет связано с увеличением размера прожиточного минимума.

Так, минимальная пенсия в Украине с 1 июня вырастет на 85 гривен, а максимальная – на 850 гривен. Также будут повышены надбавки за сверхстаж, которые составляют 1% от минимальной пенсии в Украине за каждый «лишний» год.

Отметим, что июльский перерасчет пенсий предусмотрен в бюджете Пенсионного фонда Украины.

В законодательстве Украины прописано, что размер пенсий не может быть меньше прожиточного минимума, поэтому вместе с его повышением 1 июля пройдет и индексация пенсий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине реальный прожиточный минимум для неработоспособных в разы выше, чем расчетный.

Реальный прожиточный минимум на пенсионера составляет 3370 грн., однако в бюджет закладывают всего лишь 1769 грн

В Минсоцполитики подчеркивают, что причиной этому является устаревшая методика расчета.

Напомним, ранее сообщалось, что Марина Лазебная анонсировала рост пенсий в 1,5-3 раза и ликвидацию дефицита ПФУ.